أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم، الثلاثاء، هو غرة شهر رمضان المبارك بعدما تعذرت رؤية الهلال هذا المساء، بينما أعلنت دول أخرى أنها ستعيد تحري الرؤية غدا، الاثنين، لأن دخول شهر شعبان لم يكن قد ثبت مساء 29 رجب.



وقالت دور الإفتاء في مصر وتونس ولبنان، وكذلك ديوان الوقف السني في العراق إنه قد تعذرت رؤية الهلال هذا المساء، ولذلك فإن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء أول أيام رمضان وكذلك في كل من إندونيسيا وتركيا.



كما أعلن المغرب وموريتانيا، أن أول أيام الشهر المبارك سيكون الثلاثاء" فلكيا".



وفي روسيا أعلن أن الـ13 من أفريل الجاري أول أيام الشهر الفضيل.