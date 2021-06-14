تسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل وخلال عملية فرز أصوات الناخبين ببلديتي دار الشيوخ والمليليحة تذمرا كبيرا في أوساط المترشحين لتشريعيات الثاني عشر جوان، حيث تفاجأ الحاضرون بمكاتب الاقتراع بانقطاع التيار الكهربائي في حدود الساعة 19سا و40د قبيل الانطلاق في عملية الفرز ليعود التيار بعدها بنصف ساعة.

وقد أثارت الحادثة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض المترشحين الذين عبروا عن غضبهم واستياءهم من هذا الانقطاع المفاجىء للتيار الكهربائي واصفين الانقطاع بفعل فاعل كونه حدث دقائق قبل انطلاق عملية فرز الأصوات.

من جهتها، مديرية التوزيع للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة أصدرت بيانا للتوضيح مرجعة سبب الانقطاع الى طائر الغراب الذي كان فوق المحول الكهربائي رقم 300 بالمنطقة المذكورة وتدخل أعوانها لإصلاح العطب واعادة التموين بالكهرباء في ظرف نصف ساعة.