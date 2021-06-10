انتقدت الكنيسة الكاثوليكية في النمسا خارطة مدعومة من الحكومة نشرت على الإنترنت وتحدّد مواقع مئات المنظمات المرتبطة بالإسلام، الّتي أثارت أعمال عنف ضدّ الأقلية المسلمة.



وتظهر الخارطة المثيرة للجدل تفاصيل أكثر من 600 مسجد وجمعية مسلمة وتتضمّن عناوينها وصور أعضائها. وعُرضت الخارطة أوّل مرّة من قبل مجموعة مموّلة من الحكومة لمراقبة التطرف في أوساط المسلمين ووزيرة الاندماج المحافظة سوزانه راب، المنتمية لحزب الشعب النمساوي المناهض للهجرة. وكتب رئيس الكنيسة الكاثوليكية النمساوية، الكاردينال كريستوف شونبرن، في مقال رأي أنّ “إعطاء الانطباع بأنّ مجموعة دينية موضع شك عام أمر خطير”، وتساءل عن سبب استهداف مجموعة دينية واحدة من بين العديد من مجموعات البلاد.



من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا، أوميت فورال، أنّ الخارطة تمثّل “تهديدًا أمنيًا كبيرًا” للمسلمين بينما ذكرت ‘منظمة الشباب المسلم في النمسا’ أنّ عددًا من المسلمين تعرّضوا لاعتداءات فيما تمّ تدنيس مسجد منذ نشرت الخارطة على الإنترنت أواخر مايو. بدوره، حضّ الممثل الخاص لمجلس أوروبا للكراهية المرتبطة بمعاداة السامية ومعاداة المسلمين وجرائم الكراهية، دانيال هويلتغن، الحكومة على حذف الخارطة. وازدادت الهجمات اللفظة والجسدية الّتي يتعرّض لها المسلمون منذ قتل متطرف ولد في النمسا أربعة أشخاص في فيينا مطلع نوفمبر، بحسب مجموعة توثّق حوادث العنصرية ضدّ المسلمين.



