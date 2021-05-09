حذرت مصالح مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية بجيجل، اليوم الأحد، من ظهور قناديل البحر السامة "القوادس البرتغالية" بشاطئي سيدي عبد العزيز و بني بلعيد.

وأوضح ذات المصدر، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح المديرية تعرفت على نوع الحيوانات البحرية التي أبلغ عن وجودها مؤخرا مواطنون على مستوى شاطئي سيدي عبد العزيز بالبلدية التي تحمل نفس الاسم وبني بلعيد (بلدية خيري واد عجول)، مفيدا أن الأمر يتعلق بقناديل بحرية سامة تعرف أيضا بـ" القوادس البرتغالية" أو "المثانة البحرية".

وأضاف أن لون هذه القوادس الجميلة ( الأزرق و الأخضر والأرجواني والزهري) قد يجذب فضول المواطنين فيقومون بلمسه مما يتسبب في حدوث "حروق شديدة وآثار جانبية خطيرة جدا على صحة الإنسان تصل إلى حد السكتة القلبية".

وأفادت ذات المصالح، بأن أولى الأعراض التي تصيب من يلمس هذه القناديل أو يلدغ من طرفها تتمثل في "فقدان الوعي أو الإصابة بالحمى الشديدة وآلام في الصدر والبطن وتشنجات عضلية وقيء وغيرها".

وألحت على ضرورة تجنب لمس هذا الحيوان البحري والتنقل مباشرة إلى أقرب هيكل صحي في حال لمسه أو التعرض للدغته، مؤكدة على ضرورة إبلاغ السلطات المحلية والمديرية بمكان ظهوره لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحذير المواطنين لتجنبه.