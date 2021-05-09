تحدث مدرب نادي وفاق سطيف نبيل الكوكي عن الإقصاء من كأس الرابطة عقب انهزام فريقه أمام الضيف وداد تلمسان بهدفين دون لواحد.

وقال التقني بعد المواجهة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للوفاق على الفايسبوك: " هنئيا لنادي وداد تلمسان الذي استحق التأهل وكان الأفضل خلال اللقاء من خلال استحواذه على الكرة أكثر منا".

مضيفا:" للأسف الإرهاق أثر علينا أمام منافس قدم إلى سطيف من أجل العودة إلى الديار بورقة التأهل".

وأردف الكوكي: " كأس الرابطة ليس من أولوياتنا، كنا نتمنى الفوز حتى يكون وقعه معنويا أكثر على الفريق، الآن سنركز على مبارياتنا القادمة في البطولة، للفوز باللقب ,لعب رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم، وسر كل هذا يكمن في العزيمة الكبيرة".