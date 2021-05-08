يفتتح، اليوم السبت، بمناسبة ليلة القدر، بمدينة سطيف الصرح الديني والتعليمي "برج القرآن" الذي أنجز بتبرعات من أموال المحسنين.

وكشفت إذاعة سطيف الجهوية عن البطاقة التقنية لهذه المدرسة القرآنية التي تتربع على مساحة 430 مترا مربعا وتتكون من سبعة طوابق وبطاقة استيعاب 400 طالب وتصل إلى 1200 طالب وسيوفر خمسين 50 منصب عمل، وبلغت تكلفة إنجازه 12 مليار سنتيم.

ويحتوي برج القرآن الذي يقع بحي يحياوي، على بهو وقاعة استقبال وأقسام تعليم القرآن من التحضيري إلى الكبار للذكور والإناث وطابق بالكامل مفروش حفاظا على طريقة الحفظ باللوح. كما يحتوي على قاعة للضيافة وأخرى للمحاضرات تضاف إلى أقسام التدريس، على أن يخصص سطح البرج للأمسيات القرآنية.

ومن المرافق التي يحتويها برج القرآن أيضا عيادة طبية، أستوديو التسجيل، مكتبة، مصعد، قاعة للانتظار ويتوفر على التدفئة والمكيفات المركزية. ويوفر هذا الصرح التربوي برامج دينية متنوعة ونوعية (الحفظ والمراجعة والترتيل وتصحيح التلاوة والإجازة والسند والإقراء) من التحضيري إلى كبار السن ومحو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين والشباب المتمدرس.

وأفاد الساهرون على هذا الهيكل الديني أن انطلاق النشاط به سيكون في مرحلته الأولى كمدرسة صيفية بداية من فصل الصيف القادم لتلقين القرآن الكريم لفئة الأطفال لأقل من ست سنوات، وتحفيظه لفئة أكبر من 06 سنوات إلى 10 سنوات، وفق برنامج مكثف لفئة أكبر من 10 سنوات، وفئة أخرى لحفظ عشرة أحزاب إلى ثلاثين حزبا. كما يخصص برج القرآن برامج تعليمية إسلامية متخصصة في دورات ودروس ومحاضرات وندوات تضاف إلى برامج التأهيل والتكوين المتخصصة لفائدة الأئمة ومعلمي القرآن، حيث سيستضيف علماء ومشايخ من داخل وخارج الوطن.