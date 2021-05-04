قفز سعر خام برنت إلى 69.04 دولار، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 68.33 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 65.18 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد سجلت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وبالضبط بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، انخفاضا بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمائة إلى 67.49 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادة 1.2 بالمائة أمس الإثنين. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 64.43 دولار للبرميل بعدما ربحت 1.4 بالمائة أمس.

وأفاد محللون بإن الأسعار تتدعم باحتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تستعد نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة ويعتزم الاتحاد الأوروبي قبول المزيد من الزوار الأجانب الذين جرى تطعيمهم. وقال آش جلوفر رئيس سي.إم.سي ماركتس ألفا "التفاؤل بشأن تحسن الطلب يبدو أنه المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي بعد أن أشار (جون) وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك النمو بأسرع وتيرة له منذ عقود".

وبحثا عن المزيد من المؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من معهد البترول الأمريكي اليوم وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء. كما ساعد ضعف الدولار، الذي تضرر من تباطؤ غير متوقع في نمو نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة، في دعم أسعار النفط اليوم. ويجعل انخفاض الدولار النفط أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.