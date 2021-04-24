أكد المختص في أمراض الأذن الأنف والحنجرة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي الدكتور "جمال جناوي"، اليوم السبت، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تحتاج على الأقل إلى ألف زراعة قوقعة سنويا بينما عدد العمليات المنجزة لا تتجاوز عتبة 400 عملية زراعة كل سنة وهو ما يستوجب توفر مركز مختص لعلاج حالات تناقص السمع.

وشدد من جهته مهندس صيانة أجهزة زراعة القوقعة نور الدين شمالة على ضرورة تصنيع الأجهزة اللازمة لهذه الفئة محليا لتغطية العجز المسجل.

وأضاف المتحدث أنه يستوجب الحصول على ترخيص وموافقة من الشركات الأم المصنعة لهذه الأجهزة الطبية.

ويذكر أن عمليات زراعة القوقعة بالجزائر بدأت سنة 2003 وتم إلى غاية السنة القيام بأربعة ألاف عملية زراعة وتبذل جهود كبيرة في سبيل رفع حصة الجزائر من عمليات زراعة القوقعة.