رفعت ملبنة ومجبنة بودواو العمومية ببومرداس مع بداية شهر رمضان من طاقة إنتاجها اليومي للحليب المبستر تحسبا لارتفاع الطلب عليه ولتفادي الندرة في المجال عبر إقليم الولاية وبعض الولايات المجاورة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المديرية المحلية للتجارة.

وأوضح رابح شيباني إطار بمديرية التجارة أنه تم رفع إنتاج الحليب المبستر, حيث قفز من حوالي 365.000 لتر يوميا قبل رمضان إلى قرابة 390.000 لتر يوميا مع حلول أول يوم من الشهر الفضيل.

ويضاف إلى ذلك كميات قليلة أخرى من الحليب المبستر يتم إنتاجها من طرف وحدات تابعة للقطاع الخاص وتتمثل في كل من وحدة "عمارة" ببلدية برج منايل (شرق)، التي تنتج ما يزيد عن 11.000 لتر يوميا، ووحدة "سيدي منصور" ببلدية خميس الخشنة (غرب) بـ3.500 لتر يوميا.

ولضمان الرفع من كمية الإنتاج إلى المستوى المذكور، أشار المصدر إلى أنه تم وضع تدابير خاصة بشهر رمضان تتمثل أهمها في العمل، بملبنة بودواو، بنظام الفرق لتلبية كل الطلبات المرتقبة أو الطارئة ومواجهة أي ندرة في المجال.

وقال شيباني أن الكمية الإجمالية المنتجة المذكورة "تتجاوز بكثير" احتياجات الولاية التي تفوق بقليل 200.000 لتر يوميا، حيث يتم توزيع باقي الإنتاج (أزيد من 180.000 ألف لتر يوميا) لتغطية جزء من احتياجات ولايات البليدة والبويرة والمدية والجهة الشرقية من ولاية الجزائر العاصمة.

ومن جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن ملبنة بودواو التي تشتهر "بإنتاج حليب ذو نوعية عالية و"مطلوب بكثرة من طرف المستهلكين" في حاجة إلى مضاعفة عدد الموزعين لتسويق منتوجاتها بكمية أكثر لأنها حاليا لا تتعامل إلا مع شبكة متكونة من 26 موزعا خاصا يغطون "وفق شروط وقائية صارمة" قرابة 40 منطقة توزيع منتشرة عبر تراب الولايات المذكورة أعلاه.

يذكر أن هذه المؤسسة تنتج كذلك مادة الجبن بمختلف أوزانه كجبن ذات حجم واحد كلغ وجبن ذات حجم 500 غ وجبن العلب الحديدية ذات 200 غ إضافة إلى الجبن المجزأ في علب ذات 16 وحدة.