أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في موقعها الرسمية أن المباراة التي ستجمع سهرة اليوم الفريق الوطني لكرة القدم ضد المنتخب البوتسواني، ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا للأمم، ستنقل عبر التقنية عالية الدقة HD في القناة الأولى (الأرضية سابقا) وعبر تقنية البث الرقمي TNT.

و أضافت أن الصورة ستكون متاحة بنفس الجودة بداية من أمسية اليوم إلى غاية نهاية المباراة مع استوديو تحليلي من ملعب تشاكر بالبليدة، بدء من الساعة 19H15

كما دعت مشاهديها إلى إعادة ضبط جهاز الاستقبال على نفس التردد أو تغيير القناة ثم العودة إليها على نفس التردد.