أكد عالم الجيولوجيا و المستشار، عز الدين بوضياف، أن الجزائر كانت دوما بلدا زلزاليا، بنفس الشدة منذ 6 مليون سنة على الأقل، موضحا ان كل شمال البلاد معرض "لنشاط زلزالي مستمر".

و اوضح بوضياف، في حديث صدر اليوم الاثنين على صفحات يومية الوطن، أن "الجزائر كانت على الدوام بلدا زلزاليا، و بنفس الشدة منذ 6 مليون سنة على الأقل"، مضيفا ان الشمال الجزائري يعتبر منطقة زلزالية، حسب نتائج الاعمال التي تمت خلال عقود عديدة.

كما اكد "لقد فهمنا و اقتنعنا منذ عقود ان كل شمال الجزائر معرض لنشاط زلزالي مستمر"، مضيفا أن بجاية التي تعرضت مؤخرا الى زلزال قوي، "لا يمكن ان تشد عن هذه القاعدة".

و ذكر في هذا الخصوص، ان هذه المنطقة ليست في اول زلزال لها، مشيرا إلى الزلازل التي ضربت بجاية و ما جاورها سيما في سنوات 1865 (5.7 درجة) و 1901 (5.2 درجة) و 1946 (5.6 درجة)، حيث خلف هذا الاخير خسائر كبيرة.

اما فيما يخص النشاط الزلزالي في المناطق الجبلية، فقد اكد بوضياف، أن "تلك الخاصة بمنطقة القبائل لا يمكن أن تتفادى اثار الزلازل العنيفة القريبة أو البعيدة"، مذكرا أن زلزال بومرداس الذي وقع في سنة 2003 قد شعروا بشدته في جبال جرجرة، حيث تضررت عديد المساكن.

و أضاف في ذات السياق، أن "الهزات الارضية في المناطق الجبلية على مستوى عديد المناطق البعيدة نسبيا عن مركز الزلزال، قد كانت كافية لإحداث إنزلاقات للتربة و انهيارات او تساقط للصخور، واثار هزات لمواقع ذات طوبوغرافيا مرتفعة، و تسييل التربة و انهيار التجاويف تحت الارض".

كما أوضح بوضياف، أن "هذه الظواهر يمكن ان تؤدي هي الاخرى، حسب تأثير الدومينو، إلى انسداد مجاري الوديان و التسبب في انحراف هذه الأخيرة، مما قد يشكل خطرا على المناطق المجاورة"، مذكرا بأنه تم في 1981 حدوث انحراف مجرى وادي الشلف، بعد ارتفاع الصدع الذي شكل حاجزا لمجرى هذا الوادي غير بعيد عن قرية وادي الفضة، فيما تشكلت بحيرة كبيرة و غمرت جزء هاما من السهل.

و في رده على سؤال حول خطر حدوث تسونامي على السواحل المتوسطية، رد عالم الجيولوجيا بالإيجاب، موضحا ان "هذا الخطر قائم سواء بالنسبة للجزائر او لأوروبا".

و خلص في الأخير إلى التأكيد، بأنه "يخشى ان تتسبب التصدعات في ايطاليا و اسبانيا، في اضرار بالجزائر و العكس صحيح. و أضاف أن عمل محاكاة قد أجري بالجزائر، و قد كانت النتائج مثيرة للإهتمام"، معتبرا انه "يمكن حدوث تسونامي بسبب انزلاق كبير تحت البحر بدون زلزال".