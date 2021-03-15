توفي أقدم مؤذن في المملكة العربية السعودية، الشيخ ناصر بن عبد الله الهليل، اليوم الإثنين، عن عمر 118 عاما، إثر إصابته بالمرض.

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، فقد أمضى المؤذن الهليل 80 عاما مؤذنا في جامع البطينة بمركز البديع بمحافظة الأفلاج، ولم يتغيب عنه إلا بعد إصابته بالمرض.

وقال أحد أقارب المؤذن الراحل: إن "الشيخ الهليل توفي وهو رافع السبابة يتشهد، بعد مرض غيّبه عن مسجده أعواما عدة".

وقدم المؤذن الراحل استقالته قبل نحو أربعة أعوام بسبب مرضه وكبر سنه، بعد أن ظل مؤذنا في جامع البطينة بالبديع طوال 80 عاما، منها 42 عاما كان فيها مسجلا رسميا في كشوفات إدارة الأوقاف في الأفلاج.