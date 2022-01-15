زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، معرض إكسبو 2020 الذي تحتضنه مدينة دبي، وهذا على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وحسب بيان لذات المصالح فقد جال لعمامرة بجناح الجزائر بمختلف أقسامه التي تبرز صورا عن تاريخ بلادنا العريق وكذا تطلعاتها المستقبلية من خلال مشاريع مهيكلة لتعزيز الاندماج الاقليمي والقاري والطاقات المتجددة والاتصالات.

وأضاف نفس المصدر أن الوزير شكر بالمناسبة، القائمين على الجناح مشيدا بجهودهم في تقديم صورة ناصعة لبلادنا تعكس بحق عراقة تاريخها وثراء حاضرها وجهودها لتحقيق مستقبل أفضل.

كما اغتنم الوزير، حسب ذات البيان، فرصة تواجده بهذا المعرض الدولي، ليزور جناح فلسطين أين قدمت له شروحات حول مختلف أركانه التي تعبر عن الماضي المجيد لفلسطين وصمود أهلها في وجه المحاولات الرامية لطمس هويتهم.

وقد دون الوزير في السجل الذهبي لكبار الزوار مبديا اعجابه بمحتويات الجناح ومجددا تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الفلسطيني.