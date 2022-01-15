احتج السبت، عشرات الآلاف من الفرنسيين، ضد الجواز الصحي والتطعيم الاجباري لبعض الفئات.

وحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن عدد المحتجين بلغ 54 ألف، وهو "أقل بمرتين من ذلك المسجل الأسبوع الماضي".

ولم تنظم المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس فقط، ولكن أيضا في بوردو وستراسبورغ ونانت ومرسيليا وليون وكليرمون فيران.بر

وحسب نفس المصدر، فإن بعض المتظاهرين حاولوا القيام بأعمال شغب، عبر اشعال النار في صناديق القمامة ورشق الشرطة بالحجارة والزجاجات.

وإثر ذلك اعتقلت الشرطة 10 أشخاص في مدن مختلفة.

وتأتي المظاهرة على خلفية، المناقشات في مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع قانون من شأنه أن يحل محل الإجراء الصحي بآخر لقاح.