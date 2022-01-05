نصحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية عشاق التصوير الفوتوغرافي بالتعرف على خيارات الإعدادات المتنوعة التي توفرها الكاميرات المتغيرة العدسة، لكي يتمكنوا من "الرسم بالضوء" بطريقة إبداعية.



وفي البداية يمكن للمبتدئين ترك مهمة ضبط العلاقة بين فتحة العدسة ووقت التعريض للكاميرا لكي يتم ضبطه تلقائيا، حتى لا يفقدوا الشغف بالتصوير الفوتوغرافي؛ نظرا لأنه من الأمور المعقدة إلى حد ما بالنسبة للمبتدئين، وللقيام بذلك نصحت الهيئة الألمانية بضبط البرنامج على الوضع بي (P) الخاص بالوضع التلقائي للبرنامج.



والتعريض (Exposure) هو كمية الضوء التي يُسمح بإسقاطها على الوسيط الفوتوغرافي، سواء كان الفيلم الفوتوغرافي في الكاميرات التقليدية أو حساس الصور في الكاميرات الرقمية، وذلك خلال عملية التقاط الصورة.



وفي حالة الضبط التلقائي تقوم الكاميرا باقتراح مقدار فتحة العدسة ووقت التعريض، ويمكن للمصور تعديلها، كما تقوم الكاميرا بضبط مؤشر حساسية الضوء المعروف اختصارا بالآيزو (ISO) وتوازن اللون الأبيض الخاص بدرجة حرارة اللون بشكل تلقائي، علاوة على أنه يمكن تصحيح درجة سطوع الصورة عن طريق وظيفة تصحيح التعريض.



ومن ضمن الأمثلة، التي تستحق إعادة ضبط درجة السطوع، عند تصوير الأشياء الساطعة في بيئة معتمة؛ حيث يؤدي ذلك إلى التعريض بشكل مفرط بسبب التباين العالي، وفي مثل هذه الحالات فإنه يمكن الاستعانة بوظيفة تصحيح التعريض، لإعتام الصورة قليلا بمقدار مستويين مثلا.



وإذا رغب المصور في التقاط صور البورتريه – صور الأشخاص، التي تكون فيها الخلفية غير واضحة، فعندئذ يجب أن يلتقط الصور بفتحة عدسة كبيرة، وهو ما يتوافق مع أقل رقم بؤري ممكن، كما يجب ألا يكون وقت التعريض طويلا جدا، حتى لا يحدث تشويش في الوجه.



وعند التقاط صور الحركات السريعة وكان وقت التعريض طويلا جدا، فسوف يؤدي ذلك إلى تشويش موضوع التصوير، ومن الأمور المهمة هنا تجميد الحركة المعنية بواسطة استعمال أقصر وقت تعريض ممكن.



وفيما يلي توضيح للاختصارات الشائعة على العجلة الموجودة على الجانب الأيسر للكاميرات المتغيرة العدسة:



M (الوضع اليدوي): يتيح هذا الوضع للمصور إمكانية ضبط فتحة العدسة ووقت التعريض ورقم حساسية الضوء ISO والعديد من الإعدادات الأخرى يدويا.



S (الغالق – التحديد المسبق للوقت): يتيح هذا الوضع إمكانية ضبط وقت التعريض فقط، وعندئذ تقوم الكاميرا بتحديد فتحة العدسة المناسبة.



A (فتحة العدسة – الاختيار المسبق لفتحة العدسة): يتيح هذا الوضع إمكانية ضبط فتحة العدسة فقط، وتقوم الكاميرا باختيار وقت التعريض المناسب.



iA (الوضع التلقائي الذكي): يتم في هذا الوضع تحديد فتحة العدسة ووقت التعريض ورقم حساسية الضوء ISO تلقائيا، ولا يمكن تعديل هذه الإعدادات.



C1.2 (إعدادات المستخدم): يتمكن المستخدم هنا من تخزين الإعدادات الخاصة به، والتي يتم استعمالها في أغلب الأحيان، ويمكن استدعاؤها مباشرة.



وتوجد عجلة دوارة أخرى على الجانب الأيمن للكاميرات المتغيرة العدسة، ويتم استعمالها لتغيير الإعدادات المذكورة سابقا، وغالبا ما تكون هناك أزرار صغيرة لتعديل أوضاع ضبط وظيفة تصحيح التعريض (+/-) وتوازن اللون الأبيض (WB) وحساسية الضوء.