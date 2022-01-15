تم مساء اليوم السبت سحب سفينة الصيد الجانحة منذ أول أمس الخميس بشاطئ "أترهونة" بولاية تيزي وزو بعد تعرضها لعطب تقني خلال رحلة صيد، مع إعادة جرها من جديد إلى عرض البحر، حسبما أكدته وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بموقع "فايسبوك" أنه "بعد وصول الوفد الوزاري الموفد من طرف وزير القطاع، هشام سفيان صلواتشي، إلى مكان جنوح السفينة، والتعرف على وضعيتها، تم الاتفاق على انجاز رصيف من الشاطئ إلى غاية موقع جنوح السفينة لتسهيل عملية التدخل لصيانة العطب الذي حل بها، قبل جرها للعودة إلى عرض البحر".

وقد تم تجنيد "كل الإمكانيات المادية والبشرية" لهذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وبحضور مديري الصيد البحري وتربية المائيات، ومديري ورئيسي الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لكل من ولايتي بومرداس و تيزي وزو، إلى جانب مصالح حراس السواحل والحماية المدنية، وغواصين محترفين في مجال صيانة قوارب الصيد البحري.

وقد شرعت الرافعات، حسب ذات المصدر، في انجاز الرصيف للوصول إلى السفينة لتسهيل عملية ضخ المياه وإصلاح الأعطاب من طرف الغواصين، وبعدها تم في مرحلة ثانية استعمال سفن في عملية سحب السفينة لتعود إلى عرض البحر.

وأشارت الوزارة أن العملية عرفت "هبة تضامنية واسعة" من طرف الصيادين وسكان المناطق المجاورة للشاطئ، الذين "لبوا نداء الاستغاثة منذ الساعات الأولى لجنوح السفينة مع تجنيد كل معدات الأشغال العمومية للمساهمة في عملية إصلاح عطب السفينة"، مضيفة أن "خبرة الوفد الموفد من طرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ساهمت في اقتراح الحلول التقنية الكفيلة بعودة السفينة للإبحار من جديد".

للتذكير تنقلت اليوم السبت لجنة من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الى ولاية تيزي وزو للوقوف على عملية سحب سفينة الصيد الجانحة بشاطى "اترهونة" الواقع ما بين ازفون وتقزيرت، والمرقمة ب م 500\212 بطول 18 متر.