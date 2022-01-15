عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السبت، جلسة عمل مطولة مع نظيره الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ويأتي هذا، حسب بيان لذات المصالح "في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وأضاف نفس المصدر بأن المباحثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين تناولت العلاقات الثنائية الأخوية وسبل توطيدها، إلى جانب القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بمستجدات الأوضاع في العالم العربي وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك.

وفي هذا السياق، أشاد الوزيران بـ"عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين"، كما أكدا "على ضرورة تظافر الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة للسير بالعلاقات الثنائية في شقيها السياسي والاقتصادي نحو مستويات أعلى، بما يعكس حجم الامكانيات التي يزخر بها البلدان".

كما تم، خلال اللقاء، الاتفاق على اضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي، لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون ولجنة التشاور السياسي، فضلا عن تبادل الزيارات على المستوى الوزاري بصفة منتظمة.

واتفاق المسؤولان أيضا على مواصلة التشاور والتنسيق لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك ومعالجة التحديات التي تطرحها مختلف الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.