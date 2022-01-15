أعلنت الوزارة الأولى، السبت، عن تمديد النظام الحالي للوقاية من إنتشار كوفيد-19، عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان لذات المصالح بأن التمديد، ستكون مدته 10 أيام، انطلاقا من السبت 15 جانفي 2022.

وأضاف البيان بأن الإجراء يأتي "بالنظر إلى الوضع الوبائي، حيث يتم تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة 10 أيام"

وعليه، سيتم تطبيق إجراءات غلق الـمؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها كل مخالفة للتدابير الصحية الـمتخذة في هذا الـمجال.

كما أن إلزامية ارتداء القناع الواقي، سيتم تمديدها، إضافة إلى تدابير النظافة والتباعد الجسدي، وكذا البروتوكولات الصحية الـمخصصة لـمختلف الأنشطة.

كما أعلنت ذات المصالح بأن الحكومة تحرص على التأكيد على أن عدد حالات الإصابات الـمسجّلة في هذه الآونة الأخيرة تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء، وأن ما يترتب عن ذلك من تداعيات على عدد حالات الاستشفاء التي تظل تشهد ارتفاعا وتضع المستشفيات أمام صعوبات كبيرة.

وعليه، "قد تصل هذه الأخيرة إلى مستوى التشبع، مما قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع الصعبة التي مررنا بها خلال الـموجة الثالثة من هذا الوباء".

وحسب نفس المصدر، جددت الحكومة "بقوة وإلحاح، دعواتها للمواطنين لـمواصلة دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي"، وهذا، تضيف "من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية، لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي."

كما جددت في ذات السياق نداءاتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء.