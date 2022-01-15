ضيع وفاق سطيف، اليوم السبت، فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتا، بعدما اكتفى بنقطة التعادل من تنقله إلى العاصمة لمواجهة نصر حسين داي.

وانتهت المواجهة، التي احتضنها ملعب 20 أوت، كما بدأت دون أهداف رغم الفرص التي أتيحت للفريقين، حيث يحتل الوفاق السطايفي الوصافة رفقة شباب قسنطينة ومولودية الجزائر برصيد 23 نقطة، فيما تتواجد النصرية في المركز العاشر بـ14 نقطة.

في مقابلة أخرى أجريت اليوم، حقق هلال شلغوم العيد فوزه الثاني هذا الموسم وذلك على حساب وداد تلمسان بنتيجة (3-1).

ورفع الصاعد الجديد رصيده إلى النقطة 12 في المركز 13، فيما يبقى الوداد يعاني هذا الموسم محتلا مؤخرة الترتيب بـ6 نقاط فقط.

وستستكمل مواجهات الجولة 13 غدا الأحد بإجراء 5 مقابلات أهمها الداربي العاصمي الكبير بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

الجمعة 14 جانفي:

أمل الأربعاء - أولمبي المدية 4-2

مولودية وهران - سريع غليزان 1-1

السبت 15 جانفي:

هلال شلغوم العيد - وداد تلمسان 3-1

نصر حسين داي - و فاق سطيف 0-0

الأحد 16 جانفي:

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة

شبيبة القبائل - نجم مقرة

جمعية الشلف - شباب بلوزداد

شبيبة الساورة - نادي بارادو

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 24 12

2. شباب قسنطينة 23 11

--. مولودية الجزائر 23 12

--. وفاق سطيف 23 13

5. نادي بارادو 21 10

--. شبيبة الساورة 21 12

7. اتحاد بسكرة 19 12

8. اتحاد الجزائر 18 11

--. شبيبة القبائل 18 11

10. أولمبي المدية 14 13

--. أمل الأربعاء 14 13

--. نصر حسين داي 14 13

13. مولودية وهران 12 13

--.هلال شلغوم العيد 12 13

15. أولمبي الشلف 11 12

16. نجم مقرة 10 12

-- . سريع غليزان 10 12

18. وداد تلمسان 6 13.