أعلنت السلطات الإيطالية عن الحد الأقصى لعدد تصاريح العمل التي يمكن إصدارها للعاملين من خارج الاتحاد الأوروبي، منهم الجزائريين، سواء منها الموسمية وغير الموسمية، وكذلك تلك الخاصة بالعاملين لحسابهم الخاص.

وأشار بيان لوزارة الداخلية الإيطالية أول أمس، أن قرار استصدار التأشيرات تم اعتماده سابقًا في 21 ديسمبر 2021، وتم نشره في الجريدة الرسمية ويقضي أن الحصة القصوى لعام 2022 هي 69700 تأشيرة، مضيفا أنه سيتم منح 20000 تصريح عمل من الحصة الإجمالية لطالبي التأشيرات المتعلقة بالعمل الثانوي غير الموسمي في قطاعات نقل البضائع للغير والبناء والسياحة الفندقية للمواطنين من 30 بلدا من بينها الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص تصاريح العمل الأخرى البالغ عددها 42000 للعمل الثانوي في قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق لطالبي التأشيرة من 32 بلدا من بينها الجزائر.

وسيتم تقسيم الحصص بين المناطق والمقاطعات ذاتية الحكم من قبل وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، يضيف بيان وزارة الداخلية، مشيرا أنه سيتم فتح باب التقديم بين 27 جانفي الجاري و1 فيفري القادم.

ويشكل العمال الأجانب 10.7 في المائة من إجمالي القوى العاملة في إيطاليا، حسب إحصائيات 2019، يتم توظيف 642.000 منهم في قطاع الخدمات، و466.000 في التجارة و235.000 في قطاع البناء.