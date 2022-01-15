أدلى ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، بتصريحات للصحافة قبل بداية الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة غينيا الاستوائية غدا الأحد على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية.

وصرح الوافد الجديد محمد الأمين توقاي "لم نقدم آداء سيئا في المقابلة الأولى، فعلنا كل شيء غير أننا لم نستطع التهديف، روح المجموعة حاضرة واتفقنا بيننا كلاعبين وطاقم فني على أخذ المقابلة المقبلة على محمل الجد لتحقيق الفوز".

وأضاف المدافع المتألق في كأس العرب الأخيرة " لم نتحجج بالحرارة والرطوبة العاليتين في المقابلة الأولى، فحتى في الفترة الليلية هناك حرارة ورطوبة إلا أن هذه العوامل لن تؤثر علينا غدا، حيث سندخل بكامل إمكانياتنا للفوز بالمقابلة".

وحسب لاعب الترجي التونسي فإن وقوف الجمهور الجزائري بعد مقابلة سيراليون شجع أكثر اللاعبين، مضيفا أن تنرفز جمال بلماضي خلال أطوار المواجهة السابقة جاء بعد الفرص العديدة الضائعة متمنيا أن تحضر الفعالية غدا أمام المرمى.

من جهته، أكد الظهير الأيسر إلياس شتي أن مقابلة الغد لن تكون سهلة بغض النظر عن اسم المنافس، مضيفا "المهم هو أن يكون المنتخب الوطني في يومه لتحقيق الثلاث نقاط ومواصلة المشوار في الكان".

وحول وقفة الجمهوري الجزائري، قال ابن مدينة عنابة أن هذا ليس غريبا على أنصار "الخضر" الذين يعشقون منتخبهم، مضيفا أن هذا الأمر سيشكل دافعا معنويا للاعبين.

وأكد بطل العرب في قطر جاهزيته الكاملة للدفاع عن الألوان الوطنية إذا قرر الناخب الوطني الاعتماد عليه، وهو ما ينطبق على جميع اللاعبين المتواجدين في الكاميرون –حسبه-.

اللاعب الثالث الذي تم اختياره للإدلاء بتصريحات هو محمد الأمين عمورة، الذي أكد اختلاف الجو بين أوروبا والكاميرون نظرا للحرارة الكبيرة التي تميز القارة السمراء.

وأضاف اللاعب السابق لوفاق سطيف أن كل اللاعبين يحضرون بجدية لمواجهة غينيا الاستوائية من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الشعب الجزائري.