يواصل "القاتل الصامت" حصد الأرواح في الجزائر، وآخر ضحاياه زوجين من ولاية سطيف وفق ما أعلنت مديرية الحماية المدنية.

وجاء في بيان لذات الهيئة اليوم السبت "تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية سطيف بعد ظهر هذا اليوم السبت 15 جانفي على الساعة 13 و28 دقيقة لحادث اختناق منزلي تسبب في وفاة رجل وزوجته في شقة بحي تينار بلدية اولاد صابر -القطب الحضري الجديد- شرق مدينة سطيف، نتيجة استنشاق غازات الاحتراق السامة المتسربة من جهاز التدفئة".

وحسب نفس البيان فإن الضحيتين يبلغان من العمر 27 و21 سنة، مضيفا أن عصفورين في نفس الشقة اختنقا داخل قفصهما.