أغلق موقع "تويتر" حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة وروبوت. حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية أن منصة التواصل الاجتماعي أغلقت، اليوم السبت، بشكل دائم حسابا مرتبطًا بالمرشد الأعلى لإيران.

وأضافت الشبكة الأمريكية: "الحساب المرتبط بموقع آية الله علي خامنئي على الويب تحت اسم المستخدم KhamenieSite يؤدي إلى صفحة تقول "تم تعليق الحساب" بعد أن ورد أنه نشر مقطع فيديو متحرك يظهر الرئيس السابق ترامب مستهدفًا من قبل روبوت وطائرة دون طيار أثناء لعب الغولف في فلوريدا".

من جانبه، نقل كيان شريف، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم تويتر قوله إن الموقع حظر بشكل دائم حساب خامنئ لانتهاكه سياسته.

وأضاف: "يأتي الحظر بعد أن قام الحساب بالتغريد برسوم متحركة تستهدف ترامب لقتله سليماني".

ويبدأ الفيديو، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في جانفي 2020.