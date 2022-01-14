عاد نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجدّدًا إلى مركز احتجاز المهاجرين في ملبورن بانتظار صدور قرار قضائي بشأن إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا للمرة الثانية.

وتعتبر الحكومة الأسترالية أن اللاعب غير الملقح ضد كوفيد-19، يشكل "خطراً على الصحة العامة".

بعد فشل آلية ترحيله للمرة الأولى مطلع الأسبوع، ألغت الحكومة الأسترالية مرة جديدة الجمعة تأشيرته.

لكن ديوكوفيتش (34 عاماً) الذي لا يُخفي رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يعتزم أن يقاتل هذا القرار حتى النهاية.

ومن المقرر عقد جلسة مستعجلة الأحد عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً أمام المحكمة الفدرالية الكاملة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، ما يعني عدم ترك مساحة له لاستئناف القرار قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الإثنين.

بعد تمتعه بالحرية لأيام قليلة استغلّها للقيام بتمارين إثر أول استئناف قضائي ناجح له، عاد "نولي" الذي يبحث عن لقبه الـ21 في البطولات الكبرى، السبت إلى مركز احتجاز المهاجرين حيث سبق أن أمضى بضعة أيام.

شوهد موكب سيارات ينتقل من مكاتب محاميه، حيث بقي المصنف الأوّل عالمياً تحت الحراسة معظم يوم السبت، إلى فندق بارك السابق الذي أصبح مركز احتجاز.

وقال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إن وجود ديوكوفيتش "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت تواصل المتحوّرة أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.

وأوضح في بيان أنه اتخذ قرار إلغاء تأشيرة الدخول "لأسباب تتعلق بالصحة والنظام"، مشيراً إلى أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون "مصمّمة بقوة على حماية الحدود الأسترالية، ولا سيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19".