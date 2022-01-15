رحبت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، بزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا, الاولى الى المنطقة، مبدية دعمها لجهوده في "استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية".

وقالت السفارة في تغرية على حسابها بموقع "توتير": "نرحب بزيارة ستافان دي ميستورا، الأولى للمنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. نحن ندعم جهوده في استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية".

ويقوم دي ميستورا، بجولة بالمنطقة حيث وصل اليوم السبت الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، في زيارة استهلها من ولاية السمارة، وذلك في ثاني محطة له في إطار جولته الأولى إلى المنطقة منذ تعيينه شهر نوفمبر الماضي.

ويتطلع البعوث الشخصي خلال جولته هذه الى "الإستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية بشأن كيفية المضي قدما نحو استئناف بناء للعملية السياسية في الصحراء الغربية"، وفق ما أكده، مكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الامين العام الاممي أنطونيو غوتيريش.