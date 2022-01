Le sélectionneur national Djamel Belmadi a tenu ce matin une conférence de presse en compagnie de Youcef Atal au stade de “Japoma” durant laquelle il a évoqué le prochain match des verts contre la Guinée équatoriale prévu demain à 20h et comptant pour le deuxième tour de la CAN.



*Belmadi: j’en demande beaucoup aux attaquants, j’ai confiance en Bagdad et Islam.



* Atal: 35 matchs sans défaite ce n’est pas une pression pour nous mais une motivation pour donner le meilleur et j’espère que nous allons continuer et essayer de garder cette série ainsi que le titre continental.



*Atal: Nous visons la victoire et les joueurs en sont conscients et nous savons ce que nous avons à faire et l’entraîneur nous le répète.



*Belmadi : Nous avons quelques craintes quant au terrain qui accueillera un match avant de le notre mais nous allons nous y adapter et l’objectif reste de gagner.



Belmadi: Jouer à midi draine beaucoup d’énergie.



*Je ne peux imaginer aucun scénario pour le match de demain, nous avons un match qu’il faut gagner et c’est tout.