رفع كل من مدرب المنتخب الوطني، لكرة القدم جمال بلماضي ويوسف عطال من سقف طموحات "الخضر" مجددا قبل مواجهة غينيا الاستوائية غدا الأحد بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية.

وقال بلماضي في مستهل اللقاء مع الإعلاميين: "درسنا المنافس خلال لقائه الماضي، صحيح باستطاعته خلق بعض المشاكل والصعوبات في اللعب، على العموم المواجهة لن تكون سهلة وكما أكدت سابقا في إفريقيا ليس هناك منتخب ضعيف وقوي".

وأردف: " لا يوجد لدينا مشكل ثقة، بالعكس اللاعبون يريدون التعويض في المواجهة القادمة، أتذكر أننا عندما تعادلنا أمام بوركينافاسو في الجزائر، كان هناك غضب من اللاعبين بالرغم من أننا تأهلنا، لهذا هدفنا يبقى دائما الفوز".

وعرج بلماضي على توقيت المباريات وأرضية الميدان وأضاف:" اللعب على الساعة الثانية ظهرا فيه استنزاف للطاقة، غدا فقط نحن متخوفون قليلا من أرضية الملعب التي ستحتضن مواجهة بين كوت ديفوار وسيراليون".

وواصل الحديث: "في الحقيقة ليس من العدل البرمجة في مثل هذا الوقت، لكن المنظمين ربما لديهم دواعي لذلك".

وختم: "ما يهمني الآن هو لقاء الغد، أما بخصوص مواجهة كوت ديفوار وسيراليون الأمر بينهما، كما أدرك أن هناك لقاء ثالث ينتظرنا وعلينا الفوز به".

أما عطال الذي كان حاضرا رفقة بلماضي فاعتبر أن حصيلة 35 مباراة دون هزيمة يعد دافعا لزملائه الذين يريدون أن تستمر مع الحفاظ على اللقب والقاري".

وأكد في رده على بعض الأسئلة: "كل المنتخبات تنتظرنا للفوز علينا وهذا ما يجعلنا نقدم كل ما بوسعنا للفوز، فكل العناصر على وعي بما ينتظرهم، فحتى الانتقادات تجعلهم يبحثون عن الظهور بقوة".