عقد مدرب المنتخب الوطني، لكرة القدم، جمال بلماضي رفقة اللاعب يوسف عطال ندوة صحفية بملعب "جابوما" وذلك للحديث عن مواجهة الغد أمام غينيا الاستوائية بداية من الساعة الثامنة ليلا، لحساب الجولة الثانية من نهائيات أمم إفريقيا.

* بلماضي: أطلب الكثير من المهاجمين، لدي الثقة في بغداد وفي إسلام.

*عطال: 35 مباراة دون هزيمة ليس ضغطا بالسنة لنا، بالعكس دافع قوي لتقديم الأحسن وأتمنى أن نستمر ونحاول الإبقاء على هذه السلسلة وكذلك اللقب القاري.

* عطال: نبحث عن الفوز، واللاعبون واعون بذلك ونعلم ما علينا فعله والمدرب يتحدث دائما عن ذلك.

* بلماضي: لدينا بعض التخوف من أرضية الميدان لأنها ستحتضن مواجهة قبل لقاءنا أمام سيراليون، لكن سنتأقلم مع ذلك والهدف يبقى تحقيق الفوز.

بلماضي: في توقيت معين أمر يخص المنظمين ربما لديهم دواعي لذلك .

*بلماضي:اللعب على الثانية ظهرا يستنزف الكثير من الطاقة.

*لا أستطيع تصور أي سيناريو بخصوص مباراة الغد، لدينا مواجهة نريد الفوز بها وفقط .

* بلماضي: لا نستهزأ بأي فريق لكن منتخبنا دائما يبحث عن الفوز.

* بلماضي: المنتخبات الإفريقية تتطور كل عام و يبدو أن اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا ساهموا كثيرا في رفع مستوى المنتخبات.

*بلماضي: في المواجهة الأولى كل الإحصائيات كانت في مصلحتنا، لكن الفرص لم تكن سانحة للتسجيل.

* بلماضي: لدينا ضغط إيجابي، أنا أحب الضغط، مباراة بدون ضغط أرى أنها دون فائدة ، أنا مع اللاعبين أقوم بالضغط، أردنا أن نستهل هذه البطولة بالفوز لكن لم نستطيع، اللقاء الثاني سندخل بكل ثقة، ليس التعادل من سيفقدنا الثقة، لا أبدا.

*عطال: كل المنتخبات تنتظرنا، وعلينا نحن اللاعبين تقديم كل مالدينا ومضاعفة الجهود ونحاول قدر المستطاع الإبقاء على اللقب القاري.

*بلماضي: نحن هنا من أجل الفوز كما قلت من قبل.

* بلماضي: كل المنتخبات الإفريقية في المستوى.

*أقولها وأعيدها لم يعد هناك فريق ضعيف وقوي في إفريقيا.

* بلماضي: وناس وزروقي من المنتظر عدم مشاركتهما في مباراة الغد.

*بلماضي: بخصوص أرضية الميدان سنتعامل مع وضعيتها بشكل طبيعي.

* عطال: كنا نريد الدخول بقوة في المنافسة من خلال المباراة الأولى، كنا في المستوى، فقط غابت الفعالية، الآن علينا النظر للأمام وأخذ هذا من الناحية الإيجابية.

*بلماضي: سجلنا بعض النقاط خلال مباراة غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، درسنا طريقة لعبهم، منافسنا بإمكانه خلق بعض الصعوبات والمشاكل في اللعب .

* بداية الندوة الصحفية للمدرب بلماضي واللاعب يوسف عطال.