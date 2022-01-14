اتهمت منظمة الصحة العالمية مرارا وتكرارا الدول الغنية بتخزين اللقاحات المضادة لكورونا وإعطاء الدول الفقيرة الجرعات التي تقترب من انتهاء مدّة صلاحيتها. واعتبرت المنظمة هذ التصرّف "عار أخلاقيا".

وفي ذات السياق، قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن الدول الفقيرة رفضت تلقي حوالي 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لاقتراب موعد انتهاء صلاحيتها.

وعلى سبيل المثال، قامت نيجيريا في نهاية شهر ديسمبر2021 بحرق أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي تبرعت به الدول المتقدمة قبل بضعة أشهر ولكن تاريخ انتهاء صلاحيتها قد اقترب أوقد انتهى بالفعل.بحسب ما جاء في صحيفة 20 دقيقة.

وفقا لليونيسيف، التي تلعب دورًا رئيسيا في آلية كوفاكس الدولية باعتبارها الشريك اللوجستي الرئيسي لتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة، فإن هذه الدول أصبحت الآن ترفض تلقي الجرعات التي يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها قريبا جدا.

لهذا ذكرت مديرة قسم الإمدادات في اليونيسيف، إتليفا كاديلي، أمام لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي أنه تمّ رفض أكثر من مائة مليون جرعة في شهر ديسمبر 2021.

كما أوضحت أن هذه البلدان تحتاج إلى جرعات يمكن تخزينها لفترة كافية لتتمكن من التخطيط بشكل أفضل لحملات التلقيح ولتتمكن من تلقيح "السكان الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها."

وأوضحت إتليفا كاديلي أيضا أن حوالي ثلث الجرعات المقدمة من خلال آلية كوفاكس كانت تبرعات من دول أوروبية.