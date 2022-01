Le ministère de la Pêche a dépêché ce samedi une commission ministérielle à Tizi Ouzou pour superviser le retrait du bateau de pêche de 18 mètres de long échoué au large de’Azzefoun et Tigzirt suite à un panne technique jeudi dernier lors d’une sortie de pêche.



Selon un communiqué du Ministère, le Ministre a chargé l’équipe ministérielle de superviser l'opération en coordination avec toutes les autorités compétentes. L’incident n’a fait aucune victime et les 17 membres de l’équipage ont été secourues en présence du directeur de la pêche de la wilaya de Tizi Ouzou et des gardes cotes.