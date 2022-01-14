دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عمال القطاع للإقبال على التلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية وتفادي الموجة الرابعة الحالية.

وشكر الوزير بلعابد، مفتشيات التربية، التي تقوم بأعمال جليلة لأنها متواجدة في كل المستويات، خاصة في الظرف الصحي الصعب الذي تمر به الجزائر، معتبرا أن المفتشين يقومون بعمل كبير ساهم في الإقبال على التلقيح وتوفير تقارير دورية حول سير القطاع.

وأكد بلعابد، في كلمته خلال لقائه مع المفتشين، أن اللقاءات الثنائية متواصلة للإصغاء بتأني لكل الانشغالات والاستئناس بآراء الشركاء، كونهم قوة اقتراح وقوى مشاركة لما يطرح من صعوبات، والقرارات الأخيرة عاملا مهما لتحسين واقع الأسرة التربوية على رأسها إعادة النظر في النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل وإعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع التربوي، يضاف لها مراجعة القانون المؤسس للعمل النقابي ليتماشى مع المكتب الدولي للعمل.