وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا اليوم السبت إلى مطار تندوف، حيث كان في استقباله ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة "المينورسو"، سيدي محمد عمار.

وتوجه ستافان دي ميستورا، رفقة الوفد الأممي المرافق له، إلى ولاية السمارة، بمخيمات اللاجئين الصحراويين في ثاني محطة له في إطار جولته الأولى إلى المنطقة، منذ تعيينه شهر نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي، على مدار يومين، مع القيادة الصحراوية، حيث سيستمع إلى آرائها حول مسألة استئناف المفاوضات مع المملكة المغربية، على اعتبارهما طرفي النزاع، وكيفية المضي قدما نحو استئناف بناء للعملية السياسية في الصحراء الغربية، خاصة بعد العودة إلى الحرب. وكان ستافان دي ميستورا، قد شرع رسميا أول أمس الخميس في جولته إلى المنطقة من المملكة المغربية على اعتبارها أحد طرفي النزاع القائم.