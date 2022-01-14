أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مباحثات بناءة مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، سلم لعمامرة رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لنظيره رئيس دولة الامارات، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولكل الأخوة أفراد عائلة آل زايد، كما أبلغ المسؤول الإماراتي التحيات الأخوية والخالصة للرئيس تبون.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن المحادثات التي طبعها التوافق التام، تناولت وجهات النظر ومكنت من تأكيد العزيمة القوية التي تحدو الطرفين لمواصلة الجهود المشتركة بهدف تعزيز وإثراء التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والاستثمار وكذا ترسيخ تقاليد التشاور السياسي عبر تكثيف الزيارات المتبادلة من الجانبين.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

من جانبه، أثنى الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية في سبيل توفير شروط نجاح هذ الموعد الهام ولم الشمل العربي واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية لإطلاق مسار تحضيري يضفي على العمل العربي المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.

وفي الختام، جدد الطرفان الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتمتين أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

للإشارة، يقوم وزير الشؤون الخارجية بزيارة عمل إلى دولة الإمارات بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.