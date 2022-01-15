أشرف صباح اليوم السبت بمقر الصندوق الوطني للسكن بباب الزوار، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، والأمين العام لوزارة المالية كسالي إبراهيم على مراسم توقيع اتفاقية تتضمن تمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل".

وأفادت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل "، أن الاتفاقية وقع عليها كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني والمدير العام للقرض الشعبي علي قادري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط والمديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران بن جامة فايزة.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع الأمين العام لوزارة المالية والأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدير العام للترقية العقارية وإطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة.