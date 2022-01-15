أوفدت وزارة الصيد البحري، اليوم السبت، لجنة وزارية إلى ولاية تيزي وزو، للوقوف على عملية سحب سفينة الصيد المرقمة بـ م 500\212 بطول 18 متر الجانحة بشاطئ اترهونة الواقع ما بين أزفون وتڤزيرت، وذلك على إثر تعرضها لعطب تقني يوم الخميس الماضي خلال رحلة صيد.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، كلف الطاقم الوزاري للإشراف على استكمال عملية إخراج السفينة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، العملية توجت بإنقاذ كل الطاقم البحري (17 صيادا) وهذا بحضور مدير الصيد البحري لولاية تيزي وكذا حراس السواحل وبالتالي لم تسجل أي خسائر بشرية، يضيف المصدر.

وفور تلقيه خبر وقوع الحادث، كلف الوزير، مدير الصيد البحري لولاية تيزي وزو، بمتابعة عملية الإسعافات الأولية، حتى انقاذ آخر فرد من طاقم السفينة وكذا ايفائه بكل المعلومات ومجريات متابعته للعملية فور وقوعها مساء الخميس وكذا يوم الجمعة.

ومن جهة أخرى، قالت الوزارة، أنها سجلت تداول معلومات وصور مغلوطة حول حادثة جنوح سفينة للصيد البحرى بشاطئ بولاية تيزي وزو، حيث تداولت صفحات عبر شبكة الفايسبوك مجهولة المصدر معلومات لا أساس لها من الصحة، مع نشر صور لا علاقة لها بالحادث.