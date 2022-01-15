انتشل غطاسو الحماية المدنية لولاية جيجل مساء أمس الجمعة، لانتشال جثة شخص كانت تطفو فوق الماء على بعد ميلين من ميناء جن جن. وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة البحرية جن جن تدخلت مساء هذا الجمعة لانتشال جثة على بعد ميلين قبالة ميناء جن جن، عثر عليها صياد كانت تطفو فوق الماء.

وأضاف نفس المصدر إن الجثة لشاب مجهولة الهوية وفي بداية التعفن، متوسط عمر صاحبها يتراوح بين 30 و35 سنة، كانت ترتدي سروال من نوع جين ومعطف أسود بطانته حمراء اللون، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير.