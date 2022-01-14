قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الجمعة، بإعدام تسعة أشخاص متهمين بقتل أحد أفراد القوات المسلحة للبلاد.

كما أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين في قضية قتل الرقيب أول، سعيد الغزلاني، وعددهم 15 متهما، تتراوح بين 32 و44 سنة، بحسب ما نقلت إذاعة "شمس إف إم" عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة.

وتعود القضية إلى الخامس من نوفمبر عام 2016، عندما قتل الرقيب سعيد الغزلاني برصاص مجموعة مسلحة اقتحمت منزل عائلته، ثم لاذت بالفرار. وفي ديسمبر من سنة 2018 قُتل خالد شقيق الغزلاني، بطلق ناري من قبل مجموعة مسلحة قرب منزله.