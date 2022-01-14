بلغ عدد حالات الاصابة بكوفيد-19 في إفريقيا 10 ملايين و245 ألف و90 حالة بعد ظهر يوم الجمعة حسب ما أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة الإفريقية المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي بأن عدد الوفيات في القارة بلغ 233.203 حالات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 9 ملايين و153 ألف و863 حالة لحد اليوم.

وأشار المركز إلى إن جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا من بين الدول التي بها أكثر الإصابات. وسجلت جنوب إفريقيا العدد الأكبر في إفريقيا من حيث الإصابات بثلاثة ملايين و546 ألف و808 حالات تليها المغرب بـ 1.025.898 حالة حتى بعد ظهر يوم الجمعة.

وفيما يخص عدد الحالات فإن جنوب القارة الإفريقية هي المنطقة الأكثر تضررا متبوعة بالمناطق الشمالية والشرقية في حين تعد منطقة وسط إفريقيا المنطقة الأقل تضررا حسب المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.