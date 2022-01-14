توفي شخص وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع مساء أمس الجمعة بالطريق الوطني رقم 01 في شطره العابر لولاية غرداية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية غرداية عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الرئيسية تدخلت هذا الجمعة بالطريق الوطني رقم01 على بعد حوالي 20 كلم عن مدينة غرداية باتجاه وادي نشو، لأجل حادث مرور مميت ناجم عن اصطدام بين دراجة نارية وسيارة سياحية.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 25 سنة في عين المكان وإصابة آخر يبلغ من العمر 35 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافه في عين المكان ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى الدكتور ترشين إبراهيم.