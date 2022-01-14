نشر نادي مانشيستر سيتي الانجليزي على حسابه الرسمي في تويتر حوارا مصورا لمدة 3 دقائق، مع النجم الجزائري رياض محرز، وأرفقه بتغريدة على التويتر كتب فيها : " محرز كشف لنا، قبل التحاقه بمعسكر المنتخب، عن شغفه للعب بقميص الخضر وتعلقه بالجزائر. وهذا كل ما جاء في الحوار :

محرز : " أنا على يقين بأن الجزائريين يحبونني كثيرا، وأنا أيضا أحبهم، ولهذا تجدني أبدل كل ما في وسعي أثناء المشاركة مع المنتخب الوطني".

محرز: " الجزائريون يحبون كثيرا كرة القدم، ولا يمكنكم تصور إلى أي حد يحبونها".

محرز: " عندما يلعب المنتخب يصبح الأمر حدثا كبيرا في الجزائر".

محرز : " نحن لاعبون تقنيون، ومنتخبنا من بين المنتخبات التقنية القليلة في إفريقيا، إضافة إلى المغرب وتونس.

محرز " الجزائريون جميعهم يتقنون لعب الكرة.... والجميع يعرف جيدا كيف يروضها.... ويتحكم فيها....ويراوغ".

يبتسم محرز ويضيف قائلا: " يساندون منتخبهم بجنون ....يشجعون ويصرخون في المدرجات طيلة الـ90 دقيقة، وإذا كانت المقابلة تلعب على الثامنة مساء فهم يدخلون الملعب على الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا. ينتظرون طول اليوم وهم متحمسون لمشاهدتنا".

وعن التأهل لمونديال قطر 2022، قال رياض : " يجب علينا التأهل أولا، والتاهل في المباراة الفاصلة لن يكون سهلا، وإذا بلغنا المونديال فسيكون ذلك رائعا بالنسبة لنا وللجزائريين جميعا".