تعادل المنتخب الغاني مع نظيره الغابوني في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس إفريقيا للأمم كامرون 2021.

ورغم تقدم النجوم السوداء في الدقيقة 18 عبر المهاجم أندري أيو، إلا أن المنتخب الغابوني خطف منهم التعادل بتسجيله هدفا في الدقيقة 88 من اللقاء، ما أشعل المباراة في دقائقها الأخيرة، حيث سجلت مناوشات بين لاعبي المنتخبين.

وتضم الجموعة الثالثة أيضا المنتخب المغربي الذي تأهل رسميا إلى الدور الثمن نهائي، بعد تفوقه على منتخب جزر القمر، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وفي المرتبة الثانية الغابون بـ4 نقاط، ثم غانا بنقطة فجرز القمر بصفر رصيد.

تتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات الأولي والثانية لكل مجموعة, بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة الأحسن من بين تلك التي تحتل المراكز الثالثة في مجموعاتها. وفي حالة الحصول على نفس عدد النقاط بين منتخبين خلال مباريات المجموعة الواحدة, سيتم الفصل بينها وفقا للشروط الآتية وحسب الجدول التالي:

نتيجة المقبلة التي جمعتهما ثم الفارق العام في الأهداف, ثم عدد الأهداف المسجلة فإجراء عملية قرعة للفصل بين المنتخبين.