توفي، اليوم الجمعة، شخصان اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في ولاية عين الدفلى، حسب ما أوردت مديرية الحماية المدنية.

وجاء في بيان ذات الهيئة "تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى مساء اليوم الجمعة في حدود الساعة 16 سا و25 د لأجل اختناق شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل شقة بعمارة سكنية بحي دوار ميلودي بالقرب من المدرسة الإبتدائية مقران عبد القادر ببلدية عين الدفلى".

وأضاف البيان "الضحيتين هما الأب وابنه البالغين من العمر 57 و18 سنة على التوالي، وجدا متوفيين داخل البيت، ويرجح سبب الوفاة إلى انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون من سخان الماء، حيث تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيق في هذا الحادث المأساوي".