أجرى المنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وفضل الناخب الوطني جمال بلماضي إغلاق الحصة، التي احتضنها الميدان الملحق لملعب جابوما، أمام وسائل الإعلام والجماهير.

للتذكير فإن مواجهة غينيا الاستوائية تجرى هذا الأحد ابتداء من الساعة الثامنة مساء بملعب جابوما في مدينة دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون.

من جهة أخرى، سيصل مساعد مدرب المنتخب الوطني، سارج رومانو المصاب بفيروس كورونا ويخضع للحجر الصحي بالدوحة، إلى دوالا الأسبوع المقبل، حيث لم يتمكن التقني الفرنسي من التنقل مع الوفد الجزائري إلى الكاميرون.