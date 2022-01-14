حقق المنتخب المغربي، اليوم الجمعة، الفوز الثاني في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وتجاوز أشبال المدرب وحيد حاليلوزيتش منتخب جزر القمر، الذي يشارك لأول مرة في النهائيات، بهدفين مقابل صفر سجلهما سليم أملاح (د16) وزكريا أبو خلال (د89).

ورفع أسود الأطلس رصيدهم إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما يبقى منتخب جزر القمر دون رصيد في المؤخرة.

في مقابلة أخرى أجريت في نفس التوقيت، تجاوز منتخب مالاوي نظيره الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتقدمت زيمبابوي في النتيجة عن طريق اسماعيل وادي في الدقيقة 38 قبل أن يقلب الملاويون النتيجة بهدفين سجلهما مانغو في الدقيقتين 43 58.

بهذا الانتصار تحتل مالاوي المركز الثالث (3 نقاط) في المجموعة التي يتقاسم صدارتها السنغال وغينيا (4 نقاط)، فيما تبقى زيمبابوي رابعة بدون رصيد من النقاط.