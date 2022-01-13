أصدرت مجلة الأعمال "فوربس"، أحدث قائمة لنجوم يوتيوب الأكثر ربحاً، وتصدرها هذا العام جيمي دونالدسون البالغ من العمر 23 عاما، والمعروف أيضاً باسم مستر بيست.

وحسب ما نشرت "بي بي سي" فقد جنى مستر بيست هذا العام ما يقرب من ضعف ما جناه الفائز السابق في العام الماضي، الفتى ريان كاجي، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، الذي اشتهر بمقاطع فيديو له وهو يلعب بألعاب الأطفال.

وقدرت أرباح جيمي دونالدسون في عام 2021 بأربعة وخمسين مليون دولار، بينما وصلت أرباح منافسه رايان 25 مليون دولار تقريبا.

وفي المجموع، يقدر أن أرباح أفضل عشرة نجوم في يوتيوب قد وصلت بشكل جماعي إلى حوالي ثلاثمائة مليون دولار في العام الماضي.

وأصبح يوتيوب في السنوات الأخيرة خياراً وظيفياً شائعاً بفضل الأموال التي يمكن كسبها من الإعلانات، وبيع البضائع، إضافة إلى صفقات الرعاية من العلامات التجارية العالمية.