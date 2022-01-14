كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن لغما تقليديا انفجر مساء اليوم بمنطقة زريف الواعر التابعة إقليميا لبلدية نقرين جنوب عاصمة الولاية تبسة وتسبب في إصابة ثلاث أشخاص من عائلة واحدة.

وأضاف نفس المصدر أن الشخص الأول وصفت حالته بالخطيرة فيما أصيبا الاثنين الآخرين بشظايا اللغم ونقل ثلاثتهم إلى قسم الاستعجالات الطبية للمؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور التيجاني هدام.

وبحسب المعلومات الأولية فان الأشخاص الثلاثة كانوا بمنطقة الزازار المحيط الفلاحي بطريق المرموثية وتنقلوا من الستيرنة إلى المنطقة الجبلية زريف الواعر المنطقة، التي شهدت عدة حوادث مميتة سيما بالنسبة لهواة الصيد، حيث انفجر بهدها اللغم الذي يرجح أنه يعود للحقبة الاستعمارية أو من وضع الجماعات المسلحة.