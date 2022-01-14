14 جانفي 2022
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14 جانفي 2022 °C

تبسة: إصابة شخص في انفجار لغم بنقرين

مجتمع
14 جانفي 2022 ()
تبسة: زرفاوي عبد الله
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كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن شخصا أصيب بجروح على إثر انفجار لغم تقليدي بمنطقة الجزار قرب المرموثية التابعة إقليميا لبلدية نقرين جنوب عاصمة الولاية تبسة على الحدود مع وادي سوف.

وأضاف المصدر أن إصابة المعني غير خطيرة وكانت داخل مستثمرة بهذا المحيط الفلاحي، حيث نقل على جناح السرعة إلى قسم الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستسفائية العمومية الدكتور التيجاني هدام.

جدير بالذكر أن منطقة  نفيضة الجزار في نقرين تحتضن أرضية مخصصة للاستثمار الفلاحي إلى جانب منطقتي عالب السدرة وقار اعواج بالقرب مع المحيط الفلاحي القديم بالمرموثية.

 

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