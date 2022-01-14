تغلب أمل الأربعاء على أولمبي المدية بنتيجة (4-2) في افتتاح الجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الجمعة بملعب الأربعاء.

وسجل أهداف المباراة كل من دغماني (د7) وبركوم (د16) وتومي (د85) وبوبكور (د88) للأمل. مسعودان (د26) وبعلي (د82) للأولمبي.

بهذا الفوز يواصل أمل الأربعاء صعوده ويلتحق في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بالأولمبي الذي يواصل سقوطه الحر منذ عدة جولات.

وفي مقابلة ثانية، تعثر مولودية وهران مجددا على أرضية ميدانه بعدما فشل في تجاوز سريع غليزان واكتفى بالتعادل هدف في كل شبكة.

وافتتح ياسين قنينة التسجيل للحمراوة في الدقيقة 23، قبل أن يعدل سفيان بالغ النتيجة لـ"الرابيد"، حيث لا تخدم هذه النتيجة الطرفين اللذين يبقيان يعانيان في مراكز غير مريحة في جدول الترتيب.

النتائج:

الجمعة:

أمل الأربعاء - اولمبي المدية 4-2

مولودية وهران - سريع غليزان 1 - 1

السبت 15 جانفي:

هلال شلغوم العيد - وداد تلمسان

نصر حسين داي - و فاق سطيف

الأحد 16 جانفي :

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة

شبيبة القبائل - نجم مقرة

جمعية الشلف - شباب بلوزداد

شبيبة الساورة - نادي بارادو

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 24 12

2. شباب قسنطينة 23 11

--. مولودية الجزائر 23 12

4. وفاق سطيف 22 12

5. نادي بارادو 21 10

--. شبيبة الساورة 21 12

7. اتحاد بسكرة 19 12

8. اتحاد الجزائر 18 11

--. شبيبة القبائل 18 11

10. أولمبي المدية 14 13

--. أمل الأربعاء 14 13

12. نصر حسين داي 13 12

13. مولودية وهران 12 13

14. أولمبي الشلف 11 12

15. نجم مقرة 10 12

-- . سريع غليزان 10 12

17.هلال شلغوم العيد 9 12

18. وداد تلمسان 6 12.