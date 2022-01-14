تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة (الجزائر العاصمة) من تفكيك عصابة مختصة في سرقة معدات ومواد البناء، مما أفضى إلى توقيف 4 أشخاص واسترجاع 10 قناطير من حديد البناء، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح البيان أنه و"في إطار مكافحة ظاهرة السرقة بشتى أنواعها والتي عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا (...)، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية من تفكيك عصابة مختصة في سرقة معدات ومواد البناء من داخل ورشات إنجاز مختلف المشاريع المنتشرة في إقليم ولاية الجزائر".

وقد مكنت هذه العملية من توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية، مع استرجاع 10 قناطير من حديد البناء من عيار 20 ملم، وكذا حجز مركبة كانت تستعملها العصابة كوسيلة نقل أثناء تنفيذ نشاطها الإجرامي".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات، سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، حسب ما تضمنه المصدر ذاته.