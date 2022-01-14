واصل المنتخب السنغالي عروضه المخيبة في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بعدما تعثر أمام نظيره الغيني، اليوم الجمعة، بنتيجة سلبية في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الغيني أفضل في الشوط الأول لداربي غرب إفريقيا الذي احتضنه ملعب بافوسام، حيث كانت أخطر فرصة في الدقيقة 31 عندما كادت هجمة مرتدة أن تعقد أمور وصيف بطل فريقيا.

واستفاق أحد المرشحين للفوز باتاج القاري في الشوط الثاني وسنحت له عدة فرص ضيعها المهاجمون، خاصة تسديدة بونا سار التي مرت جانبية في الدقيقة 67 بعدمت وجد نفسه وجها مع حارس المنافس.

ولم يقدم أسود التيرانغا ما انتظره عشاق الكرة المستديرة حتى الآن، بعد فوزه الصعب على زيمباوي في المقابلة الأولى عن طريق ضرة جزاء خلال الثواني الأخيرة، ليتعادل اليوم ضد الجار الغيني سلبيا.

وبهذه النتيجة يتقاسم المنتخبان الصدارة بأربع نقاط، فيما تأتي زيمبابوي ومالاوي في مؤخرة المجموعة بدون رصيد، في انتظار إجراء المقابلة بينهما عشية اليوم.